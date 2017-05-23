Первый штраф за некорректную коллекторскую деятельность выписан в Хабаровском крае

- К нам поступила жалоба из отделения Центробанка о нарушении юридическим лицом, выдающим займы через интернет, требований федерального закона. Сотрудники микрофинансововой организации рассылали смс-сообщения и электронные письма.

В отношении руководителя организации был составлен протокол об административном правонарушении. Он заплатил штраф – 10 тыс рублей, - сказала начальник отдела по работе коллекторов краевого УФССП Наталья Мутных.

Всего в Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) Хабаровского края на сегодняшний день поступило свыше 60 жалоб на навязчивое поведение сотрудников по возврату долгов. Основные жалобы – не на официально зарегистрированных коллекторов, а именно на микрофинансовые организации.

- Многие компании не соблюдают 230-й федеральный закон, – рассказала Наталья Мутных. – Именно в нем прописаны все нормативы по звонкам и сообщениям, которые можно отправлять должникам, в каком количестве и в какое время. Если организация-нарушитель зарегистрирована на территории Хабаровского края – мы привлекаем ее к административной ответственности. Если нет – перенаправляем жалобу в тот регион, где зарегистрирована компания. В основном люди недовольны частыми звонками, постоянными смс- и голосовыми сообщениями.

А между тем есть идея об ужесточении наказания для недобросовестных коллекторов. На федеральном уровне решается вопрос о введении уголовной ответственности. ИА «Хабаровский край сегодня»