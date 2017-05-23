Движение в центре Хабаровска перекроют на три дня

В Хабаровске с сегодняшнего дня в центре города будет перекрыто движение транспорта. Ограничение связано с проведением репетиции театрализованного шествия ко Дню города, которое пройдет на площади имение Ленина 27 мая.

23,24 и 25 мая движение будет закрыто с 16.00 до 21.00 по улице Пушкина на участке от Уссурийского бульвара до Карла Маркса. С 14.00 до 21.00 запрещается стоянка авто на площади имени Ленина.

Ограничения на парковку машин введут и 27 мая. В субботу, с 7.00 до 13.00 запрещена стоянка на площади имени Ленина. С 9.00 до 13.00 запрещена стоянка транспортных средств на следующих участках:

Комсомольская площадь;

площадь Славы;

улица Шевченко - от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко;

Тургенева - от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко;

переулок Дьяченко;

улица Комсомольская - от Муравьева-Амурского до Серышева;

Калинина - от Ленина до Серышева;

Уссурийский бульвар - от речного вокзала до улицы Запарина;

Амурский бульвар - от центрального входа спортивно-паркового комплекса «Стадион имени В.И. Ленина» до улицы Калинина.

27 мая изменит маршруты движения общественный транспорт:

Троллейбус № 1 с 8.45 до 13.00 поедет по маршруту «Аэропорт – улица Московская».



Трамваи (с 10.00 до 13.00):

№ 1 – «Химфармзавод – Индустриально-экономический колледж»;

№ 2 – «Рубероидный завод – Индустриально-экономический колледж»;

№ 6 – «Питомник им. Лукашова – Железнодорожный вокзал».

Автобусы:

с 8.45 до 10.30

1Л – с улицы Ленина - по Запарина на Серышева;

1С – с улицы Серышева - по Калинина на Ленина;

15, 17, 23, 49 – в направлении центра города - по Калинина на Ленина, с левым поворотом на Волочаевскую;

4 – в направлении центра города - с Карла Маркса с правым поворотом на Московскую;

14, 19, 21, 55, 58, 82 – в направлении центра города - с Карла Маркса по Московской, Ким-Ю-Чена, Ленинградской, через путепроводную развязку на Карла Маркса;

34 – от железнодорожного вокзала - по Ленинградской, Ленина, на Калинина; в обратном направлении - с Запарина с правым поворотом на Ленина, с левым поворотом на Ленинградскую;

56 – с улицы Московской - с левым поворотом на Карла Маркса, через путепроводную развязку на Ленинградскую;

8 – с улицы Калинина - на Амурский бульвар, Запарина, Серышева;

10 – с улицы Волочаевской - с левым поворотом на Уссурийский бульвар, с левым поворотом на Калинина, с левым поворотом на Ленина;

1Л - от железнодорожного вокзала - по Ленинградской, Ленина, Запарина, на Уссурийский бульвар, от Калинина - по Ленина на Ленинградскую, от Серышева - по Калинина, на Амурский бульвар, от Комсомольской - по Серышева на Ленинградскую до железнодорожного вокзала;

1С - от железнодорожного вокзала по Серышева, Калинина, на Амурский бульвар, по Комсомольской, Серышева, Ленинградской, Ленина, Запарина, на Уссурийский бульвар, по Калинина, Ленина, Ленинградской до железнодорожного вокзала;

15, 17, 23, 49 – с улицы Калинина - на Амурский бульвар, на улицы Запарина, Серышева.