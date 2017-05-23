В Хабаровске с сегодняшнего дня в центре города будет перекрыто движение транспорта. Ограничение связано с проведением репетиции театрализованного шествия ко Дню города, которое пройдет на площади имение Ленина 27 мая.
Комсомольская площадь;
площадь Славы;
улица Шевченко - от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко;
Тургенева - от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко;
переулок Дьяченко;
улица Комсомольская - от Муравьева-Амурского до Серышева;
Калинина - от Ленина до Серышева;
Уссурийский бульвар - от речного вокзала до улицы Запарина;
Амурский бульвар - от центрального входа спортивно-паркового комплекса «Стадион имени В.И. Ленина» до улицы Калинина.
27 мая изменит маршруты движения общественный транспорт:
Троллейбус № 1 с 8.45 до 13.00 поедет по маршруту «Аэропорт – улица Московская».
Трамваи (с 10.00 до 13.00):
- № 1 – «Химфармзавод – Индустриально-экономический колледж»;
- № 2 – «Рубероидный завод – Индустриально-экономический колледж»;
- № 6 – «Питомник им. Лукашова – Железнодорожный вокзал».
Автобусы:
с 8.45 до 10.30
- 1Л – с улицы Ленина - по Запарина на Серышева;
- 1С – с улицы Серышева - по Калинина на Ленина;
- 15, 17, 23, 49 – в направлении центра города - по Калинина на Ленина, с левым поворотом на Волочаевскую;
- 4 – в направлении центра города - с Карла Маркса с правым поворотом на Московскую;
- 14, 19, 21, 55, 58, 82 – в направлении центра города - с Карла Маркса по Московской, Ким-Ю-Чена, Ленинградской, через путепроводную развязку на Карла Маркса;
- 34 – от железнодорожного вокзала - по Ленинградской, Ленина, на Калинина; в обратном направлении - с Запарина с правым поворотом на Ленина, с левым поворотом на Ленинградскую;
- 56 – с улицы Московской - с левым поворотом на Карла Маркса, через путепроводную развязку на Ленинградскую;
- 8 – с улицы Калинина - на Амурский бульвар, Запарина, Серышева;
- 10 – с улицы Волочаевской - с левым поворотом на Уссурийский бульвар, с левым поворотом на Калинина, с левым поворотом на Ленина;
- 1Л - от железнодорожного вокзала - по Ленинградской, Ленина, Запарина, на Уссурийский бульвар, от Калинина - по Ленина на Ленинградскую, от Серышева - по Калинина, на Амурский бульвар, от Комсомольской - по Серышева на Ленинградскую до железнодорожного вокзала;
- 1С - от железнодорожного вокзала по Серышева, Калинина, на Амурский бульвар, по Комсомольской, Серышева, Ленинградской, Ленина, Запарина, на Уссурийский бульвар, по Калинина, Ленина, Ленинградской до железнодорожного вокзала;
- 15, 17, 23, 49 – с улицы Калинина - на Амурский бульвар, на улицы Запарина, Серышева.
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