План основных мероприятий города Хабаровска на 24 мая 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план-календарь основных мероприятий, посвященных празднованию 159-й годовщины основания города Хабаровска, с 20 мая по 4 июня. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Объезд мэром города объектов строительства: школа в микрорайоне "Ореховая сопка"; малоэтажная застройка на ул. Алексеевской; сквер в пос. им. Горького; МПС "Южная", ул. Краснореченская; осмотр площадки по сквер УВД (речной вокзал); реконструкция второй очереди детского сада № 145 (пер. Топографический). Начало объезда в 10.00 от здания администрации города.

14.30 Юбилейная выставка (10 лет) «Семейная реликвия, семейная коллекция» Музей истории города, ул. Ленина, 85