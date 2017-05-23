В Хабаровской мэрии разработан план-календарь основных мероприятий, посвященных празднованию 159-й годовщины основания города Хабаровска, с 20 мая по 4 июня. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Объезд мэром города объектов строительства: школа в микрорайоне "Ореховая сопка"; малоэтажная застройка на ул. Алексеевской; сквер в пос. им. Горького; МПС "Южная", ул. Краснореченская; осмотр площадки по сквер УВД (речной вокзал); реконструкция второй очереди детского сада № 145 (пер. Топографический). Начало объезда в 10.00 от здания администрации города.
14.30 Юбилейная выставка (10 лет) «Семейная реликвия, семейная коллекция» Музей истории города, ул. Ленина, 85
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