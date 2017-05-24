Шесть развязок появятся в Хабаровске

В Хабаровске собираются построить шесть транспортных развязок. Об этом заявил мэр города Александр Соколов в ходе пресс-конференции. Сначала займутся капитальным ремонтом развязки на улице Суворова.

«Если брать долговременный комплекс мероприятий, то с учётом перспектив развития города появятся развязки на Воронежской, Стрельникова, Тихоокеанской, Выборгской, Аэродромной и Суворова. В этом году мы приступаем к проектированию ремонтных работ на развязке Суворова, в следующем году они будут включены в план и эта развязка будет капитально отремонтирована. Сумма вложений составит 211 млн рублей», – сказал градоначальник.

По словам мэра, в первую очередь приступят к развязке в районе улиц Воронежская – Большая.

«В том, что будет начато строительство – нет сомнений. В этом году очень мало было выделено средств. Там только на подготовку участка требуются сотни миллионов. Сам проект дорогостоящий. Накопим деньги, а на следующий год начнём проектирование этой развязки», – добавил Александр Соколов.

Кроме развязок в городе собираются реконструировать улицу Волочаевскую. Первым шагом стало добавление одной полосы в 2004 году. Теперь же местные власти хотят продолжить расширение, однако сами не очень верят в то, что это спасёт от пробок в районе пересечения Ленина – Волочаевская. todaykhv.ru