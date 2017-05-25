Оперативная информация на 25 мая 2017 года от администрации Хабаровского края

За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Сведения о количестве чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 17 (АППГ – 16), в жилом секторе – 14 (АППГ – 13), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 3 (АППГ – 3). Погибших – нет (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – нет), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет).

Природные пожары.

По состоянию на 07.30 25.05.2017 г. по данным РПДУ «Управление лесами Правительства Хабаровского края» на территории Хабаровского края действует 2 природных пожара на общей площади 66,5 га.

Комсомольский МР (КПО-3) – 1 пожар локализован на площади 65 га;

Николаевский МР (КПО-3) – 1 пожар действует на площади 1,5 га.

С начала пожароопасного периода 2017 г. зарегистрировано 158 природных пожаров на общей площади 13167 га (5941 га – лесная, 7226 га – нелесная). За аналогичный период прошлого года на территории края зарегистрировано 184 природных пожаров на площади 14145 га.

В территориальные подразделения ГПН поступило и зарегистрировано в КРСП 158 сообщений о лесных пожарах. С целью установления виновных лиц проводится проверка в рамках уголовного законодательства. С начала пожароопасного периода возбуждено 336 административных дел в отношении граждан, проводящих сжигание сухой растительности.

С учетом метеорологической обстановки и прогнозированием классов пожарной опасности возникновение природных пожаров возможно в Ванинском, Николаевском, им. П.Осипенко, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Охотском, Солнечном, Комсомольском, Советско-Гаванском, Ульчском районах.

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях. На территории края зарегистрировано 1 ДТП, пострадавших – 1, погибших - нет.

На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 1 раз.

Гидрологическая обстановка. На реках края преобладает спад уровней воды. Водность рек понижена. Уровни воды около нормы и ниже на 0,3-0,8 м. На р. Амгунь уровни воды выше обычных на 0,2-0,7 м, на р.Нимелен (левый приток р. Амгунь) на 1,0-1,9 м. Сохраняется подтопление низкой поймы в нижнем течении реки Нимелен.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка

Радиационный фон не превышен.