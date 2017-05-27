План основных мероприятий города Хабаровска с 29 мая по 4 июня 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 29 мая по 4 июня 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

29 мая

Торжественная церемония награждения победителей городской акции «Пятерки любимому городу». Городской Дворец культуры, ул. Ленина, 85. 15.00.

1-е представление VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны», праздничный фейерверк (вход по приглашениям). Площадь Славы. 20.00-22.00.

30 мая

Мэрия. Церемония награждения победителей и участников смотра-конкурса «Лучший хранитель истории». Большой зал администрации города. 15.00.

Церемония подведения итогов конкурсов «Общий дом – общее дело», «Хабаровск – территория добра». Городской Дворец Культуры, ул. Ленина, 85. 16.00.

Торжественное награждение участников и подведение итогов II открытой комплексной Спартакиады среди трудовых коллективов города Хабаровска 2016-2017 гг. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 18.00. Информация по тел. 66-38-55.

Представление VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» для военнослужащих срочной службы (вход по приглашениям). Площадь Славы. 12.00-14.00.

2-е представление VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны», праздничный фейерверк (вход по приглашениям). Площадь Славы. 20.00-22.00.

31 мая

Мэрия. Пресс-конференция начальника управления по делам молодежи и социальным вопросам Е.А. Демина «О проведении мероприятий ко Дню Российской молодежи». Малый зал №1. 14.30.

Церемония возложения цветов к памятнику графу Н.Н. Муравьеву – Амурскому. Памятник Муравьеву – Амурскому. 11.00.

Торжественная отправка призывников в войска. Выступление военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. Площадь «Город воинской Славы». 11.00.

Посещение экспозиции «Пенсионная летопись Хабаровского края» в историческом зале ОПФ РФ. Отделение Пенсионного фонда РФ, ул. Слободская, 27. 11.30. Информация по тел. 40-88-50. Назаренко Татьяна Сергеевна.

Церемония возложения цветов к памятнику Е. Хабарову. Площадь им. Е.Хабарова. 15.00.

Концертное выступление оркестров VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» (Президентский военный оркестр республики Казахстан, Военный оркестр г. Новосибирска) (вход по приглашениям). Хабаровский краевой Цирк. 19.00-21.00.

Творческий вечер, посвященный В.М. Халилову «Лепестки жасмина» (вход по приглашениям). Хабаровский краевой музыкальный театр. 19.00-21.00.

Кировский район. Праздничная программа «Детство – это ты и я!». Гимназия № 5, ул. Шеронова, 106. 12.00. Информация по тел. 40-89-22. Левченко Ирина Александровна.

1 июня

Гала-концерт городского фестиваля детского творчества «Амурские зори». Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 11.00.

Посещение аллеи военных музыкантов участниками VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны». Городской парк им. Ю.А. Гагарина. 14.00-14.30.

Церемония вручения Дипломов Мэра города и ценных подарков родителям детей, родившихся в День города. Роддома города: «Родильный дом №1 - Соколов А.Н, «Родильный дом № 4 - Шевченко С.И., «Родильный дом № 2» - Сергейчук С.В.,«Городская клиническая больница № 11» - Афанасьев С.В., «Перинатальный центр» - Казаченко С.Н.). 14.00.

Церемония награждения участников Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» (вход по приглашениям). Хабаровский краевой Цирк. 15.00-17.00.

Дефиле – представление VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» (вход по приглашениям). СЗК «Платинум Арена». 19.00-21.00.

Краснофлотский район. Игровая программа «Семь цветов радуги» и конкурс детского рисунка на асфальте «Знают российские дети: мир нужен всем детям планеты. Центр народной культуры и досуга пос. Березовка, кв. Энергетиков, 11. 10.00 и 10.30. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Кировский район. Игровая программа «Путешествие по радуге», посвященная Дню защиты детей. Площадь перед домом культуры нефтеперерабатывающего завода, ул. Орджоникидзе, 12. 11.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Краснофлотский район. Флешмоб, посвященный Дню защиты детей. Центр «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 11.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожный район. Праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей «Мир детства». Площадь перед домом культуры пос. им. Горького, ул. Жуковского, 4. 11.00. Информация по тел. 29-82-45. Дехнич Ирина Владимировна.

Железнодорожный район. Игровые и спортивные программы для детей микрорайонов, посвященный Дню защиты детей. Жилмассивы: ул. Промывочная, 4а – 16.30, ул. Геодезическая, 4/2 – 16.00, ул. Карла Маркса, 111 – 11.00, ул. Сигнальная, 4 – 15.00, ул. Восточное шоссе, 38 – 15.00, ул. Чехова, 20 – 11.00, ул. Мирная, 16 – 11.00.

Центральный район. День защиты детей. Городской парк им. Гайдара. 12.00. Информация по тел. 40-89-21. Якимова Марина Валентиновна.

Краснофлотский район. Акция «Улыбка». Площадь киноцентра «Хабаровск», ул. Стрельникова, 4. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Кировский район. «Горячая линия», посвященная Дню защиты детей. С 16.00 до 18.00. По телефону 41-95-39. Каминская Лариса Анатольевна.

2 июня

V городская научно-практическая конференция «Здоровый город. Лучшие практики по сохранению здоровья населения»,в рамках XVI Международного конгресса «Доказательная медицина – основа современного здравоохранения». Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, Краснодарская, 9. 10.00-16.00.

Торжественная церемония открытия бассейна универсально-развлекательного комплекса «Лидер». Универсально-развлекательный комплекс, ул. Машинистов, 50а. 11.00.

Дефиле – представление VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» (вход по приглашениям). СЗК «Платинум Арена». 19.00-21.00.

Кировский район. Спортивное мероприятие «Веселые старты». Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 10.30. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.

Краснофлотский район. Театрализованный концерт «Дворец – страна чудес». Центр «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 11.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожный район. Игровые и спортивные программы для детей микрорайонов, посвященный Дню защиты детей. Жилмассивы: ул. Шмаковская, 7 – 16.30, ул. Вяземская, 8 – 15.00.

3 июня

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний». От входа в краевого музея им. Н.И. Гродекова. 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Центральный район. Фестиваль Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Школа №33, ул. Ленинградская, 21. 11.00. Информация по тел. 40-89-42. Шамкина Елена Леонидовна.

Железнодорожный район. Игры в кругу друзей «А у нас во дворе!». Спортивная площадка, ул. Геодезическая, 4/2. 12.00. Информация по тел. 40-82-91. Матющенко Инга Алексеевна.

Краснофлотский район. Турнир по стритболу. Стадион школы № 1, ул. Сергеевская, 15. 16.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район. Физкультурное мероприятие по спортивному ориентированию. Парк ДОФ, пер. Матросский, 3. 16.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

4 июня

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.