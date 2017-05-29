Земельные участки общей площадью более ста гектаров выставлены на аукционах в Хабаровске

Как рассказали в департаменте архитектуры, строительства и землепользования администрации города, проводятся аукционы различной формы – для приобретения участков в собственность, аренду, под комплексное освоение. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Процессу выставления участков на торги способствует задел утвержденной градостроительной документации. Хабаровск обеспечен генеральным планом, правилами землепользования и застройки, местными нормативами градостроительного проектирования. На 100% правобережной части территории города имеются проекты планировки. А на 84,6% элементов планировочной структуры утверждены проекты межевания.

Администрация Хабаровска предлагает широкий спектр земельных участков, предоставляемых посредством аукциона. В 2016 году в Хабаровске было предложено на аукционах 185 га, по состоянию на май 2017 года – 102 га. Как показывает анализ востребованности земли в Хабаровске, наибольшим спросом пользуются участки под индивидуальное жильё. Для строительства индивидуальных жилых домов на аукционах было приобретено в собственность и аренду: в 2015 году – 21 земельный участок, в 2016 году – 79 земельных участков, по состоянию на май 2017 – 45 земельных участков.

За последние годы в городе наблюдается положительная динамика по строительству индивидуальных жилых домов. Объем завершенного индивидуального строительства составляет около 50 тыс. кв. м в год, что соответствует 17-18 % от годового показателя ввода жилья. Учитывая высокий спрос на участки для строительства индивидуального жилья, администрация города максимально наращивает предложение таких участков на аукционах.

Вниманию застройщиков также предлагается большой выбор участков для объектов капитального строительства: жилого, административного, складского, промышленного назначения. Участки предлагаются посредством различных форм аукционов: в аренду, под комплексное освоение. Помимо свободных земельных участков, Администрацией г.Хабаровска предлагаются также инвестиционно привлекательные застроенные территории, освобождение которых предусмотрено муниципальными программами.

Информация об аукционах размещается на сайте dasiz.khabarovskadm.ru, на интерактивной карте в сети интернет на геопортале администрации города geoportal.khabarovskadm.ru, на официальном сайте правительства Российской Федерации torgi.gov.ru, непосредственно на стенде объявлений департамента архитектуры, строительства и землепользования в здании по адресу: Хабаровск, ул. Дикопольцева,17 (второй этаж), публикуется в газете «Хабаровские вести», предоставляется специалистами департамента по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева,17, каб.103 (тел.: 41-99-21, 41-94-17).