В Оренбурге закончился ответный стыковой матч за выход в футбольную Премьер-лигу между ФК «Оренбург» и «СКА-Хабаровск». Основное и дополнительное время напряженнейшего матча с обилием голевых моментов закончилось вничью 0-0.
При этом голкипер армейцев Александр Довбня отразил в первом тайме пенальти и в дальнейшем по ходу встречи справился с несколькими сложнейшими ударами.
Поскольку первый матч 25 мая в Хабаровске также закончился со счетом 0-0, победителя выявила серия одиннадцатиметровых. Здесь Александр Довбня окончательно стал героем дня и всего сезона. Он снова отразил один удар. Армейцы все пять пробили точно. В серии пенальти они одержали историческую победу со счетом 5:3.
«СКА-Хабаровск» впервые в истории выходит в Премьер-лигу. todaykhv.ru
Предыдущие новости
- Оперативная информация на 29 мая 2017 года от администрации Хабаровского края - 28/05/2017 23:29
- Земельные участки общей площадью более ста гектаров выставлены на аукционах в Хабаровске - 28/05/2017 22:45
- Информация городской диспетчерской службы на 29 мая 2017 - 28/05/2017 21:55
- Программа передач Хабаровск. ТелеПрограмма Хабаровска с 29 мая по 4 июня 2017г. - 28/05/2017 18:00
- План основных мероприятий города Хабаровска с 29 мая по 4 июня 2017 года - 26/05/2017 23:52