«СКА-Хабаровск» вышел в Премьер-лигу!

В Оренбурге закончился ответный стыковой матч за выход в футбольную Премьер-лигу между ФК «Оренбург» и «СКА-Хабаровск». Основное и дополнительное время напряженнейшего матча с обилием голевых моментов закончилось вничью 0-0.

При этом голкипер армейцев Александр Довбня отразил в первом тайме пенальти и в дальнейшем по ходу встречи справился с несколькими сложнейшими ударами.

Поскольку первый матч 25 мая в Хабаровске также закончился со счетом 0-0, победителя выявила серия одиннадцатиметровых. Здесь Александр Довбня окончательно стал героем дня и всего сезона. Он снова отразил один удар. Армейцы все пять пробили точно. В серии пенальти они одержали историческую победу со счетом 5:3.

«СКА-Хабаровск» впервые в истории выходит в Премьер-лигу. todaykhv.ru