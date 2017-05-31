План основных мероприятий города Хабаровска на 1 июня 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 1 июня 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

1 июня

Гала-концерт городского фестиваля детского творчества «Амурские зори». Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 11.00.

Посещение аллеи военных музыкантов участниками VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны». Городской парк им. Ю.А. Гагарина. 14.00-14.30.

Церемония вручения Дипломов Мэра города и ценных подарков родителям детей, родившихся в День города. Роддома города: «Родильный дом №1 - Соколов А.Н, «Родильный дом № 4 - Шевченко С.И., «Родильный дом № 2» - Сергейчук С.В.,«Городская клиническая больница № 11» - Афанасьев С.В., «Перинатальный центр» - Казаченко С.Н.). 14.00.

Церемония награждения участников Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» (вход по приглашениям). Хабаровский краевой Цирк. 15.00-17.00.

Дефиле – представление VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» (вход по приглашениям). СЗК «Платинум Арена». 19.00-21.00.

Краснофлотский район. Игровая программа «Семь цветов радуги» и конкурс детского рисунка на асфальте «Знают российские дети: мир нужен всем детям планеты. Центр народной культуры и досуга пос. Березовка, кв. Энергетиков, 11. 10.00 и 10.30. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Кировский район. Игровая программа «Путешествие по радуге», посвященная Дню защиты детей. Площадь перед домом культуры нефтеперерабатывающего завода, ул. Орджоникидзе, 12. 11.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Краснофлотский район. Флешмоб, посвященный Дню защиты детей. Центр «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 11.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожный район. Праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей «Мир детства». Площадь перед домом культуры пос. им. Горького, ул. Жуковского, 4. 11.00. Информация по тел. 29-82-45. Дехнич Ирина Владимировна.

Железнодорожный район. Игровые и спортивные программы для детей микрорайонов, посвященный Дню защиты детей. Жилмассивы: ул. Промывочная, 4а – 16.30, ул. Геодезическая, 4/2 – 16.00, ул. Карла Маркса, 111 – 11.00, ул. Сигнальная, 4 – 15.00, ул. Восточное шоссе, 38 – 15.00, ул. Чехова, 20 – 11.00, ул. Мирная, 16 – 11.00.

Центральный район. День защиты детей. Городской парк им. Гайдара. 12.00. Информация по тел. 40-89-21. Якимова Марина Валентиновна.

Краснофлотский район. Акция «Улыбка». Площадь киноцентра «Хабаровск», ул. Стрельникова, 4. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Кировский район. «Горячая линия», посвященная Дню защиты детей. С 16.00 до 18.00. По телефону 41-95-39. Каминская Лариса Анатольевна.