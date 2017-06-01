Информация городской диспетчерской службы на 1 июня 2017

По состоянию на 7.00 часов 1 июня в Хабаровске из-за порыва на водоводе холодная вода временно не подается в дома 39 и 41 по улице Монтажной и в дом 30а по улице Краснореченской. Из-за повреждений на трассах и проведения ряда плановых ремонтных работ без горячей воды временно остаются 96 домов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Газом заправлено 19 ГРУ или 35,97 тонны топлива.

В городе не работает 71 лифт.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 219, а ночью – 13 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 222,38 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 25 автомобилей.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 34 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 4 возгорания, на пульт «03» поступило 630 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышла 665 единиц транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 602 автобуса.