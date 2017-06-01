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В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 2 июня 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

2 июня

V городская научно-практическая конференция «Здоровый город. Лучшие практики по сохранению здоровья населения»,в рамках XVI Международного конгресса «Доказательная медицина – основа современного здравоохранения». Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, Краснодарская, 9. 10.00-16.00.

Торжественная церемония открытия бассейна универсально-развлекательного комплекса «Лидер». Универсально-развлекательный комплекс, ул. Машинистов, 50а. 11.00.

Дефиле – представление VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» (вход по приглашениям). СЗК «Платинум Арена». 19.00-21.00.

Кировский район. Спортивное мероприятие «Веселые старты». Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 10.30. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.

Краснофлотский район. Театрализованный концерт «Дворец – страна чудес». Центр «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 11.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожный район. Игровые и спортивные программы для детей микрорайонов, посвященный Дню защиты детей. Жилмассивы: ул. Шмаковская, 7 – 16.30, ул. Вяземская, 8 – 15.00.

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