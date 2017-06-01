В Хабаровске пройдёт грандиозный молодёжный фестиваль «Кварталы».

Он приурочен ко Дню российской молодежи и состоится 24 июня. В мероприятии сможет принять участие любой желающий. Об этом на пресс-конференции рассказал журналистам начальник управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации Евгений Демин. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Организаторы собираются разделить пешеходную часть улицы Муравьева-Амурского от площади имени Ленина до Комсомольской площади на несколько площадок. Каждая из них будет являть собой некий тематический «квартал». В квартале «Хип-хоп» гости и участники смогут посмотреть хореографические номера, выучить несколько движений из популярных танцев.

Тех, кто предпочитает научные опыты, личностный рост, самосовершенствование, игры, тренинги приглашают посетить кварталы «Образование» , «Азарт», «Воображариум». Молодым предпринимателям будет интересно в квартале «Бизнес» и «Рынок», а творческим личностям в «Арт-квартале» и на площадке «Культура».

Узнать о более эффективном развитии физических навыков можно будет в квартале «Спорт». Автомобильное движение по главной улице города перекрыто не будет, обещают не создавать неудобства и для пешеходов. Пока планируется организация девяти таких кварталов – по числу букв в слове «Хабаровск». Гости фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах, узнать что-то новое для себя, просто повеселиться.

«Фестиваль является площадкой для реализации культурного, физического, духовного потенциала различных групп молодежи. Это музыканты и писатели, режиссеры и дизайнеры, художники, вокалисты, хореографы, видеоблоггеры, участники молодежных объединений, студенческие советы, профессиональные сообщества. Этот фестиваль даст им возможность самовыразиться и показать жителям Хабаровска, какая у нас замечательная молодежь, какими навыками и умениями она обладает», - рассказал Евгений Демин.

Несмотря на то, что концепция уже сформирована, организаторы принимают предложения, рассказал руководитель фестиваля Сергей Мосиенко. Например, если есть в Хабаровске сообщества молодежи, которые хотят заявить о себе, организовать еще одну тематическую площадку, это будет только приветствоваться.

Завершится фестиваль «Кварталы» концертом на набережной стадиона имени Ленина с участием звезд российской эстрады. Перед участниками фестиваля выступят молодежные группы «5sta family» и диджей-сет «DrumMafia». Как заявляют организаторы, подобный фестиваль проводится впервые не только в Хабаровске, аналогов ему в России еще не было.