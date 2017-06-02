Оперативная информация на 2 июня 2017 года от администрации Хабаровского края

За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 16 (АППГ – 16), в жилом секторе – 12 (АППГ – 12), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 4 (АППГ – 4). Погибших – нет (АППГ – 3), травмированных – нет (АППГ – 1), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет).

Природные пожары. По состоянию на 07.30 02.06.2017 г. по данным РПДУ «Управление лесами Правительства Хабаровского края» на территории Хабаровского края действует 5 природных пожаров, на общей площади 3961 га, из них 2 пожара локализовано на площади 367 га:

- Ванинский МР (КПО-3) – 1 пожар, локализован на площади 170 га;

- Комсомольский МР (КПО-3) – 1 пожар, локализован на площади 197 га;

- Нанайский МР (КПО-2) – 1 пожар, действует на площади 7 га.

В зоне контроля лесных пожаров зарегистрировано 2 природных пожара на площади 3587 га:

- Нанайский МР Анюйское лесничество на площади - 3489 га;

- Тугуро-Чумиканский МР Чумиканское лесничество на площади – 98 га.

По Всероссийскому единому учёту ИСДМ «Рослесхоза» данным пожарам присвоены номера: в Нанайском МР пожар № К-590, в Тугуро – Чумиканском МР пожар № К-608. В общий учет Управления лесами Правительства Хабаровского края данные пожары не внесены, решениями комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Правительства Хабаровского края (№42 от 22.05.17 г. и №45 от 29.05.17 г.) работы по их тушению прекращены. Наблюдение за развитием данных природных пожаров осуществляется КГСАУ «Дальневосточная база авиационной охраны лесов».

С начала пожароопасного периода 2017г. зарегистрировано 186 природных пожаров на общей площади 17823 га (10530 га – лесная, 7293 га – нелесная). За аналогичный период прошлого года на территории края зарегистрировано 187 природных пожаров на площади 41814 га.

В территориальные подразделения ГПН поступило и зарегистрировано в КРСП 186 сообщений о лесных пожарах. С целью установления виновных лиц проводится проверка в рамках уголовного законодательства. С начала пожароопасного периода возбуждено 357 административных дел в отношении граждан, проводящих сжигание сухой растительности.

С учетом метеорологической обстановки и прогнозированием классов пожарной опасности возникновение природных пожаров возможно на территории района им. П.Осипенко, Комсомольского, Советско-Гаванского, Ванинского, Николаевского, Ульчского, Охотского районов.

Гидрометеорологическая обстановка на территории края в норме.

Гидрологическая обстановка. На реках края сохраняются небольшие колебания уровней.

На Амуре у г. Хабаровска температура воды 16,2˚С, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 5-10 см.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в норме.

Радиационный фон не превышен.