Третья краевая ярмарка «выходного дня» откроется в Хабаровске

В Хабаровском крае продолжается сезон ярмарок «выходного дня». 3 июня на территории Центрального продовольственного рынка в региональном центре откроется третья площадка, где можно приобрести свежую продукцию от местных производителей. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Здесь организовано 30 бесплатных мест. Ярмарка будет работать с июня по октябрь по субботам с 08:30 до 19:00.

Как сообщили в комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края, ярмарка находится в самом центре города и имеет удобное расположение: есть парковки, а в непосредственной близости несколько остановок общественного транспорта.

«В этом году для удобства жителей и по просьбе сельхозтоваропроизводителей мы открыли сразу три площадки, вместо одной как в прошлом. Таким образом количество торговых мест увеличилось практически в три раза. Кроме того, мы ужесточили правила торговли. Так, мясная и рыбная продукция может реализовываться только при наличии холодильного оборудования», - отметила и.о. заместителя председателя комитета Алла Сорока.

Напомним, что сезон ярмарок «выходного дня» в крае открылся 15 мая. Самая большая площадка га 357 мест начала работу на МТЦ «Выборгский». Параллельно сельхозтоваропроизводители начали реализовывать свою продукцию и в ТЦ «Экодом», где также есть уличные места. Эти площадки работают по выходным дням с 8:00 до 14:00.

Всего в регионе организовано 86 постоянно действующих ярмарок на 4889 торговых мест, в том числе 2250 мест отведено для реализации сельскохозяйственной продукции. Это на 11,3% больше, чем в 2016 году.