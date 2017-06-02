В Хабаровском крае продолжается сезон ярмарок «выходного дня». 3 июня на территории Центрального продовольственного рынка в региональном центре откроется третья площадка, где можно приобрести свежую продукцию от местных производителей. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Здесь организовано 30 бесплатных мест. Ярмарка будет работать с июня по октябрь по субботам с 08:30 до 19:00.
Как сообщили в комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края, ярмарка находится в самом центре города и имеет удобное расположение: есть парковки, а в непосредственной близости несколько остановок общественного транспорта.
«В этом году для удобства жителей и по просьбе сельхозтоваропроизводителей мы открыли сразу три площадки, вместо одной как в прошлом. Таким образом количество торговых мест увеличилось практически в три раза. Кроме того, мы ужесточили правила торговли. Так, мясная и рыбная продукция может реализовываться только при наличии холодильного оборудования», - отметила и.о. заместителя председателя комитета Алла Сорока.
Напомним, что сезон ярмарок «выходного дня» в крае открылся 15 мая. Самая большая площадка га 357 мест начала работу на МТЦ «Выборгский». Параллельно сельхозтоваропроизводители начали реализовывать свою продукцию и в ТЦ «Экодом», где также есть уличные места. Эти площадки работают по выходным дням с 8:00 до 14:00.
Всего в регионе организовано 86 постоянно действующих ярмарок на 4889 торговых мест, в том числе 2250 мест отведено для реализации сельскохозяйственной продукции. Это на 11,3% больше, чем в 2016 году.
Последние новости
Предыдущие новости
- Экологический фестиваль «В гармонии с природой» пройдёт в Хабаровске - 02/06/2017 03:39
- Оперативная информация на 2 июня 2017 года от администрации Хабаровского края - 02/06/2017 01:45
- Читальный зал под открытым небом откроется в Хабаровске - 01/06/2017 22:43
- Информация городской диспетчерской службы на 2 июня 2017 - 01/06/2017 21:58
- В Хабаровске пройдёт грандиозный молодёжный фестиваль «Кварталы». - 01/06/2017 07:55