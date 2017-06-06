УФНС: Долги по налогам могут стать преградой для отдыха за границей

В преддверии летних отпусков УФНС России по Хабаровскому краю призывает граждан рассчитаться с задолженностями по налогам и сборам, а также страховым взносам. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УФНС России по Хабаровскому краю.

Это особенно актуально сейчас, так как помимо применения к должникам мер принудительного взыскания задолженности, в отношении них могут быть введены ограничения на право выезда за пределы Российской Федерации.

Запрет на выезд за границу налагается судебным приставом-исполнителем по решению налогового органа в отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц, имеющих задолженность перед бюджетом свыше 10 тысяч рублей.

Кроме того, несвоевременная оплата налогов приводит к дополнительным финансовым издержкам:

пени за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога (сумма долга умножается на количество дней просрочки и на 1/300 ставки рефинансирования);

государственная пошлина в доход государства в размере не менее 200 рублей при судебном взыскании задолженности;

Проверить наличие задолженности по налогам и сборам можно, воспользовавшись электронным сервисом на официальном сайте ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика физического лица».

Этот сервис дает возможность своевременно увидеть возникшую задолженность. Здесь же можно оплатить задолженность в онлайн-режиме или распечатать квитанции для оплаты через любой банк.