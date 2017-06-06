В преддверии летних отпусков УФНС России по Хабаровскому краю призывает граждан рассчитаться с задолженностями по налогам и сборам, а также страховым взносам. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УФНС России по Хабаровскому краю.
Это особенно актуально сейчас, так как помимо применения к должникам мер принудительного взыскания задолженности, в отношении них могут быть введены ограничения на право выезда за пределы Российской Федерации.
Запрет на выезд за границу налагается судебным приставом-исполнителем по решению налогового органа в отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц, имеющих задолженность перед бюджетом свыше 10 тысяч рублей.
Кроме того, несвоевременная оплата налогов приводит к дополнительным финансовым издержкам:
пени за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога (сумма долга умножается на количество дней просрочки и на 1/300 ставки рефинансирования);
государственная пошлина в доход государства в размере не менее 200 рублей при судебном взыскании задолженности;
Проверить наличие задолженности по налогам и сборам можно, воспользовавшись электронным сервисом на официальном сайте ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика физического лица».
Этот сервис дает возможность своевременно увидеть возникшую задолженность. Здесь же можно оплатить задолженность в онлайн-режиме или распечатать квитанции для оплаты через любой банк.
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