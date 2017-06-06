Хабаровский край присоединился к Всероссийской акции "Поздравление поэту"

Жителей Хабаровского края приглашают присоединиться к Всероссийской масштабной акции музея А.С. Пушкина «Поздравление поэту», приуроченной ко дню рождения поэта 6 июня. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Принять участие в ней могут все, кто любит Пушкина, знает наизусть стихотворение или просто хочет сказать теплые слова в адрес великого поэта.

Поздравления будут транслироваться на большом экране во дворе дома на набережной реки Мойки, 12 в Санкт-Петербурге в день рождения Александра Сергеевича.

Чтобы стать участником акции, нужно сделать фото или записать видео на фоне природы родного края с написанным на листе названием хештега #СДнемРожденияПушкин2017, указать свой регион, район и населенный пункт. Работы необходимо отправить по адресам: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Организаторы также просят отмечать их в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Twittter, Instagram и ставить хэштег акции.

Более подробную информацию об акции можно получить на сайте: http://www.museumpushkin.ru/novosti/sdnemrozhdeniyapushkin2017.html.