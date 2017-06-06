Жителей Хабаровского края приглашают присоединиться к Всероссийской масштабной акции музея А.С. Пушкина «Поздравление поэту», приуроченной ко дню рождения поэта 6 июня. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Принять участие в ней могут все, кто любит Пушкина, знает наизусть стихотворение или просто хочет сказать теплые слова в адрес великого поэта.
Поздравления будут транслироваться на большом экране во дворе дома на набережной реки Мойки, 12 в Санкт-Петербурге в день рождения Александра Сергеевича.
Чтобы стать участником акции, нужно сделать фото или записать видео на фоне природы родного края с написанным на листе названием хештега #СДнемРожденияПушкин2017, указать свой регион, район и населенный пункт. Работы необходимо отправить по адресам: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Организаторы также просят отмечать их в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Twittter, Instagram и ставить хэштег акции.
Более подробную информацию об акции можно получить на сайте: http://www.museumpushkin.ru/novosti/sdnemrozhdeniyapushkin2017.html.
Предыдущие новости
- УФНС: Долги по налогам могут стать преградой для отдыха за границей - 05/06/2017 22:38
- Информация городской диспетчерской службы на 6 июня 2017 - 05/06/2017 21:57
- Дождливая рабочая неделя ждёт Хабаровск - 05/06/2017 07:56
- План основных мероприятий города Хабаровска на 6 июня 2017 года - 05/06/2017 06:59
- Хабаровский край вошёл в десятку самых гостеприимных регионов для бизнеса - 05/06/2017 06:25