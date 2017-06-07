План основных мероприятий города Хабаровска на 8 июня 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 8 июня 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

8 июня

Железнодорожный район. Квест-игра для детей микрорайона «Секреты сказочного замка» (ул. Большая-Вяземская), торжественная презентация шкафа с книгами (площадь перед центром «Восхождение, ул. Ленинградская, 71), игровая программа «Славься, Россия – родная!» (дворовая площадка у клуба 100%, ул. Шмаковская, 7). 11.00. Информация по тел.: 98-04-53 Орлов Игорь Сергеевич, 38-39-87 Антонова Наталья Владимировна и 32-10-60 Шамасова Жанна Александровна.

Центральный район. Объезд территории с целью проверки санитарного состояния контейнерных площадок. Территория Волочаевского городка, ул. Подгаева. Информация по тел. 32-79-82. Корель Юлия Владиславовна.

Железнодорожный район. Викторина «Есть город такой на Востоке!». Площадка, ул. Геодезическая, 4/2. 15.00. Информация по тел. 40-82-91. Матющенко Инга Алексеевна.