Информация городской диспетчерской службы на 9 июня 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 9 июня холодной воды нет в одном доме по адресу ул. Кооперативная, 3. Из-за порывов горячая вода отсутствует в домах по улице Джамбула, 5; Западная, 14а; Путевая, 12б. Отключений холодного водоснабжения нет. В городе не работает 68 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 169 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 11 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 183,3 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 39 ДТП, эвакуировано 26 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 5 возгораний, на пульт «03» поступило 640 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 653 единицы общественного транспорта: 42 трамвая, 18 троллейбусов и 593 автобуса.