Хабаровчане смогут сдать кровь за подарки

В Хабаровске 14 июня отметят Международный день донора. И на станции переливания краевого центра в этот день всех сдавших кровь, либо ее компоненты будет ждать подарок.

– У нас нет сейчас особого наплыва из желающих сдать кровь. Обычно поток увеличивается, если проводится какая-то акция. Как это было, например, 20 апреля, когда отмечался Национальный день донора. Мы поощряем наших доноров каким-нибудь сувениром в такие дни – футболкой, игрушкой в виде капли крови, календарем, кружкой, – рассказала заместитель главного врача по медицинской части станции переливания Елена Зейлер. – На следующей неделе у нас пройдет еще одна акция, теперь уже к Международному дню донора. И мы готовим для хабаровчан сувениры в честь этой даты. А вот какие именно – пока секрет. Пусть будет сюрприз.

Кстати, на станции переливания опровергли слухи о том, что с наступлением лета многие горожане не прочь сдать кровь, чтобы устроить себе отгул на работе.

– Нет, наплыва таких людей нет. Для доноров положено 2 дня отгула с сохранение заработной платы. Они могут их взять сразу, а могут присоединить к отпуску. Это уже на усмотрение человека. К нам обычно приходит всегда одинаково количество доноров, это даже почти всегда одни и те же люди, – продолжила Елена Зейлер. – Некоторые хабаровчане по 20 лет регулярно сдают свою кровь, бывают целые династии, которые семьями ходят сдавать кровь или ее компоненты. В день от 80 до 120 человек.todaykhv.ru