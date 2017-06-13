В Хабаровске рабочая неделя обещает быть теплой, с кратковременными осадками. - На протяжении недели временами будут проходить кратковременные дожди с грозами, как это было 12 июня. Ночные температуры поднимутся до 16 градусов тепла.
В первую половину недели в городе ожидается 23-25 градусов тепла, а ближе к концу недели температура поднимется до 28-30 градусов. Ветер будет дуть южный – 5-10 м/с, - сказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.
Температуры будут расти по всей территории края. Однако и грозовые осадки пройдут не только в Хабаровске.
- Ночью в южных районах Хабаровского края ожидается до 17 тепла, а днем 28-30 градусов тепла. В остальных районах картина примерно одинаковая. Высокие дневные температуры и периодические осадки. Однако дожди уже будут летние, с грозой, - отметила Галина Брынцева. todaykhv.ru
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