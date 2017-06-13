Самолет НАТО Боинг ОС-135Б в рамках Договора по открытому небу с 13 по 18 июня 2017 года совершит наблюдательный полёт над территорией России, аэродромом взлёта-посадки выбран Хабаровск «Новый».
Как рассказал начальник пресс-службы штаба Восточного военного округа полковник Александр Гордеев, на борту Боинга будут находиться представители США и Италии и, для контроля, российские специалисты.
- При полёте по заранее согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения, - отметил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. - Самолет наблюдения ОС-135Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Воздушное судно и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором.
Напомним, в июле 2016 года в ходе выполнения аналогичного полёта в рамках «Открытого неба» самолёт-шпион Боинг ОС-135Б, взлетевший из Улан-Удэ и направлявшийся в Якутск, якобы из-за проблем с неубравшимся шасси изменил согласованный курс и направился в Хабаровск, где совершил посадку. В аэропорт дальневосточной столицы из Японии доставили необходимые для ремонта запчасти и вскоре разведчик НАТО улетел на базу в Стране восходящего солнца. О каких-либо дипломатических последствиях данного инцидента до сих пор неизвестно.
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