Оперативная информация на 15 июня 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона зарегистрировано 7 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 5 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», Комсомольский район: парк «Силинский»).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск небольшой дождь северо-восточный 6-12 м/с от +9ºС до +11ºС от +22ºС до +24ºС Южные районы местами дожди северо-восточный 6-11 м/с от +7ºС до +12ºС от +22ºС до +27ºС Центральные районы местами небольшие дожди северо-восточный, южный 4-11 м/с от +3ºС до +12ºС от +15ºС до +28ºС Северные районы без осадков юго-восточный, южный 5-13 м/с от +3ºС до +19ºС от +8ºС до +29ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток зарегистрирован 1 природный пожар в Ванинском районе. Всего с начала сезона произошло 213 природных пожаров на общей площади 23431,7 га.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112