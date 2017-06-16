Оперативная информация на 16 июня 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 7 пожаров.

Госинспекторами утверждено 5 мест массового отдыха людей у воды: ( Хабаровск база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», Комсомольский район: парк «Силинский»).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах. Подъем воды отмечается на реках Бурея, Ниман, Правый и Левый Подхоренок, Катэн. Паводки будут проходить без угрозы хозяйственным объектам, местами возможен выход воды на низкую пойму.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск небольшой дождь юго-западный 6-11 м/с от +11ºС до +13ºС от +25ºС до +27ºС Южные районы местами небольшие дожди южный 7-12 м/с от +8ºС до +13ºС от +23ºС до +28ºС Центральные районы местами небольшие дожди южный 4-11 м/с от +5ºС до +13ºС от +15ºС до +29ºС Северные районы местами небольшие дожди северный 5-14 м/с от +4ºС до +13ºС от +7ºС до +27ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток зарегистрировано 2 природных пожара в Ульчском районе. Всего с начала сезона произошло 215 природных пожаров на общей площади 23482 га.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112