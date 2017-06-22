В Хабаровске продолжаются «мусорные войны»

Коммунальщики штурмуют очередные свалки в частном секторе города, превращенные местными жителями, недобросовестными предпринимателями и дачниками в настоящие терриконы твердых бытовых отходов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Как сообщил заместитель начальника городского управления ЖКХ Виталий Федоров, только за последние три месяца в Хабаровске ликвидировано около 260 свалок. «В настоящее время комитетами по управлению районами города заключены еще 50 контрактов на вывоз большого количества мусора из мест его несанкционированного складирования.

Стоит отметить, что ликвидация каждой из таких свалок – будь то просто придорожный мусорный завал, либо расчистка погребенной под отходами контейнерной площадки, обходится в 50-60 тысяч рублей, ведь зачастую приходится нагружать ТБО по 3-4 самосвала: нужно оплатить работу людей и утилизацию вывезенного на мусороперегрузочной станции, так что чистота – удовольствие не из дешевых», – сказал он.

Сегодня работа по извлечению из-под мусорных гор контейнерных площадок идет в Индустриальном районе: рев бульдозеров и самосвалов, нагруженных помоями «под завязку», раздается на улицах Красноярской, Энергетиков, Ставропольской, Пограничной, Эстафетной, Районной и Ташкентской. Как рассказал начальник отдела эксплуатации АО «Спецавтохозяйство» Константин Балушкин, только в этом месяце его предприятием ликвидированы 10 свалок в разных районах города, причем – вместе с контейнерными площадками. Вместо них, по рекомендации муниципальных специалистов, хозяева частных домовладений обзаводятся индивидуальными баками для сбора мусора. С помощью этого эксперимента, запущенного коммунальщиками в мае текущего года, АО «Спецавтохозяйство» надеется освободить частный сектор от мусорного ига.

Число счастливых обладателей удобных 120-литровых пластиковых емкостей для индивидуального сбора бытовых отходов, оснащенных колесами и герметичными крышками, медленно, но верно, приближается к сотне. Ранее Константин Балушкин уже отмечал, что главная причина возникновения огромных помоек кроется в том, что индивидуальные предприниматели, домовладельцы и члены садоводческих и огороднических товариществ не желают заключать договоры на вывоз мусора. Они попросту сваливают его там, где им это удобно и где есть вероятность остаться незамеченными – на контейнерные площадки частного сектора, жители которого также не торопятся подписывать соглашения об утилизации своих бытовых отходов.

«Ежедневно нам приходится привлекать свою и дополнительную технику подрядных организаций для разбора и вывоза этих завалов. Предприятие несет просто огромные убытки – до 30 миллионов рублей в год», – снова подчеркнул он.