По состоянию на 7.00 часов 23 июня в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. 22 июня с 08-30 до 12-00 часов 23 июня года прекращено горячее водоснабжение на блоке 622 ТМ – Мухина для монтажа компенсатора на подающем и обратном трубопроводе Ду500 (улицы Мухина, Пушкина, Вострецова, Ленина, Постышева). Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Без горячей воды временно остаются 69 жилых домов, 5 детских садов и школ, 1 больница.
Газом заправлено 9 ГРУ или 19,44 тонны топлива.
В городе не работает 57 лифтов.
На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 242, а ночью – 12 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 239,34 кубометра мусора.
За нарушение правил парковки эвакуировано 32 автомобиля. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 34 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 3 возгорания, на пульт «03» поступило 647 вызовов.
Сегодня утром на маршруты вышло 646 единиц транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 583 автобуса.
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