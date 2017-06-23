Администрация Хабаровска продолжает распродавать землю

Любой желающий может приобрести участок земли по цене автомобиля. В настоящее время мэрия подготовила 61 участок земли, или 103 гектара, для продажи на аукционах. 30 июня, 7, 14 и 21 июля «с молотка» будут готовы уйти 35 лотов под индивидуальное жилищное строительство. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

6 территорий под развитие застроенных территорий, 7 зон под объекты капитального строительства, то есть многоквартирные дома, склады, промышленные и административные здания.

«В Хабаровске землю купить очень просто. Застройщику до даты заключения договора нужно подождать всего 40-60 дней. Покупатель, который победил в аукционе, получает весь пакет документов. Это и выписка из единого государственного реестра недвижимости, и кадастровая выписка о земельном участке, и сведения сетедержателей о технической возможности подключения объектов к инженерным сетям. Объем документов содержит информации больше, чем того требует закон. Получается, что землю в Хабаровске купить так же легко, как товар в магазине», - говорит заместитель начальника отдела развития территории и торгов департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Юлия Селиванова.

Средняя стоимость аренды участка под индивидуальное жилищное строительство площадью в 10 соток составляет 320-350 тысяч рублей. А средняя сумма за покупку территории той же площади – 500-700 тысяч рублей.

Информацию о земле, которая выставлена на продажу, можно получить по телефонам соответствующих отделов департамента архитектуры, строительства и землепользования: 41-99-21, 41-98-54, 41-98-95; непосредственно в департаменте по адресу ул. Дикопольцева, 17 каб. 103; в газете «Хабаровские вести», а также на сайтах torgi.gov.ru, khabarovskadm.ru, dasiz.khabarovskadm.ru, geoportal.khabarovskadm.ru.