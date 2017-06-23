В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 24 и 25 июня 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
24 июня
Молодежный фестиваль «Кварталы»,
посвященный Дню российской молодежи:
- открытие молодежного фестиваля «Кварталы». Площадь имени В.И. Ленина. 12.00-12.20;
- работа интерактивных
КВАРТАЛ «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»: (открытие фестиваля; школьные, студенческие команды КВН; команды КВН предприятий; тихоокеанская лига КВН; комики, выступающие в жанре Stand up). Площадь имени В.И. Ленина в районе памятного знака «Нулевой километр». 12.20-14-00;
«ХИП-ХОП» - КВАРТАЛ: (представители различных направлений хип-хоп культуры (хореография, битбокс, реп, вокал, граффити, диджеинг и пр.). Площадка перед ДВАГСом. 12.20-20.00;
«АРТ» - КВАРТАЛ: (художники-шаржисты; уличные художники; аква-гримеры; уличные музыканты; представители стрит и паблик-арта; специалисты по боди-арту; дизайнеры одежды; арт-подвальчики; театры моды и т.д.). Площадка перед театром драмы. 12.20-20.00;
«БЛОГЕР» - КВАРТАЛ: (рекламные агентства; фотостудии; профессиональные фотографы и любители). Площадка перед магазином «Иль дэ ботэ» и кинотеатром «Совкино». 12.20-20.00;
«АЗАРТ» - КВАРТАЛ: (клубы любителей настольных игр; кафе, бары, предоставляющие настольные игры и др.). Площадка перед зданием Законодательной думы Хабаровского края. 12.20-20.00;
КВАРТАЛ «БЛОШИНЫЙ РЫНОК»: (мастерские и лаборатории hand made; индивидуальные авторы – дизайнеры изделий hand made; малый бизнес; магазины товаров для творчества). Площадка перед Главпочтамтом. 12.20-20.00;
КВАРТАЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»: (ССУЗы и вузы города). Площадка перед входом в управление РЖД. 12.20-20.00;
«ВООБРАЖАРИУМ» - КВАРТАЛ: (праздничные агентства; учреждения дополнительного образования детей; аниматоры; ходулисты; фокусники; шоу мыльных пузырей; интерактивные мастер – классы для детей). Площадка перед торговым центром «Лотос». 12.20-20.00;
«СПОРТ» - КВАРТАЛ: (детско-юношеские спортивные школы; школы карате и бокса; школы акробатики и художественной гимнастики; фитнес-клубы; тренажерные залы; команды чирлидинга; клубы бодибилдеров, воркаута; паркур; роллеры; велоспорт; ГТО). Комсомольская площадь. 12.20-20.00;
КВАРТАЛ «КУЛЬТУРНЫЙ»: (актеры театра; театральные школы и студии города; литературные сообщества; чтецы; клубы любителей театра, поэзии, бардовской песни). Площадка перед ТЮЗом. 12.20-20.00;
- информационно-развлекательная программа с участием звезд российской эстрады молодежной группы «5sta Family» и шоу барабанщиков «Drum Mafia». Сценическая площадка в парковой зоне стадиона имени В.И. Ленина. 19.00-23.00.
Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Профилактика энтеровирусных инфекций». От входа в краевой музей имени Н.И. Гродекова. 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.
Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.
Краснофлотский район. Легкоатлетический пробег для ветеранов и молодежи (5 км). Парк «Северный». 10.00. Информация по тел. 79-07-48. Инкин Николай Петрович.
Железнодорожный район. Фестиваль «Таланты нашего двора». Дворовая площадка, ул. Костромская, 54. 16.00. Информация по тел. 37-73-59. Бердичевская Елена Алексеевна.
25 июня
Торжественное открытие международной парусной регаты. Яхт-клуб «Лагуна-Центр». 18.30. Информация по тел. 40-89-62. Прихожан Ирина Дмитриевна.
Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.
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