План основных мероприятий города Хабаровска с 26 июня по 2 июля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 26 июня по 2 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

26 июня

Центральный район. Объезд территории Центрального района на предмет осмотра санитарного состояния. Территория района. 09.00 – 12.00. Информация по тел. 40-89-23. Волков Роман Евгеньевич.

Центральный район. «Панорама трудовых дел» трудовых отрядов старшеклассников. Центр эстетического воспитания детей, ул. Муравьева-Амурского, 15. 11.00. Информация по тел. 32-71-46. Покорная Наталья Андреевна.

Железнодорожный район. Объезд победителей по итогам 1 смены в конкурсе среди трудовых отрядов старшеклассников, участвующих в реализации социально значимых дел в период летней оздоровительной кампании. Детско-юношеский центр «Восхождение», ул. Ленинградская, 71 и подростково-молодежный клуб 100%, ул. Шмаковская, 7. 09.00-13.00. Информация по тел. 30-10-68. Гринер Елена Анастасьевна.

Железнодорожный район. «Фотопросушка» (мероприятие проводится в форме выставки фотографий, в которых отображены трудовые будни отряда «Штурм» за 1 смену. Кроме этого, будет звучать музыка, а старшеклассники проведут для посетителей экскурсию). Дворовая площадка за детско-юношеским центром «Восхождение», ул. Ленинградская, 71. 11.00. Информация по тел. 30-96-22. Мартынова Татьяна Сергеевна.

Железнодорожный район. Церемония награждения по итогам 1 смены районного конкурса на лучший трудовой отряд старшеклассников, участвующих в реализации социально значимых дел в период летней оздоровительной кампании. Досуговое отделение центра работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 14.00. Информация по тел. 30-10-68. Гринер Елена Анастасьевна.

Железнодорожный район. Молодежный фестиваль «Альтернатива», направленный на воспитание здорового образа жизни. В программе: творческие выступления, конкурсные задания, состязания. Дворовая площадка по ул. Геодезической, 4/2. 16.00.Информация по тел. 40-82-91. Матющенко Инга Алексеевна.

27 июня

Мэрия. Заседание Хабаровской городской Думы. Большой зал. 10.00.

Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-27. Новикова Оксана Евгеньевна.

Кировский район. Совещание с заместителями директоров общеобразовательных учреждений по вопросу летней занятости детей. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-15. Капустина Марина Сергеевна.

Железнодорожный район. Эстафета «Наши рекорды». Спортивно-развлекательное мероприятия для детей жилмассива младшего и среднего школьного возраста. Досуговое отделение центра работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 11.00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.

Железнодорожный район. «Стадион неожиданностей». Спортивно-игровая программа для детей всех возрастных категорий. Соревнования среди дворовых команд. Спортивная площадка, ул. Геодезическая, 4/2. 16.00. Информация по тел. 40-82-91. Матющенко Инга Алексеевна.

Железнодорожный район. Праздник двора, посвященный Дню молодежи. Жилмассив, ул. Семашко, 14,16. 17.00. Информация по тел. 29-82-45. Дехнич Ирина Владимировна.

28 июня

Мэрия. Заседание коллегии при мэре города по вопросу «Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в городе Хабаровске». Большой зал. 14.00.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам оформления земельных участков. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 09.00-18.00. Информация по тел. 79-07-30. Гнатишин Станислав Александрович.

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Краснофлотский район. Игра на местности «Здоровым быть» в рамках открытия 2 смены трудовых отрядов старшеклассников. Парк «ДОФ», пер. Матросский, 3. 11.00. Информация по тел. 79-07-30. Гаврюшева Александра Владимировна.

Краснофлотский район. Объезд территории района по контролю за состоянием контейнерных площадок, установленных на территории частного сектора, по исключению переполнения контейнеров и подъездных путей к ним. Информация по тел. 79-07-13. Грицкевич Александр Александрович.

Индустриальный район. Мероприятие для детей, проводимое отрядом волонтеров на жилмассиве с привлечением ПМК «Рассвет». Библиотека семейного чтения № 4, ул. Пионерская, 50. 15.00. Информация по тел.: 40-90-35, 40-90-36. Кремлякова Елена Владимировна.

Железнодорожный район. Открытие 2 смены районного конкурса на лучший трудовой отряд старшеклассников, участвующих в реализации социально значимых дел в период летней оздоровительной кампании. Детский экологический центр «Косатка», ул. Кочнева, 6. 10.00. Информация по тел. 30-10-68. Гринер Елена Анастасьевна.

Железнодорожный район. «Молодежь рулит!». Игровая программа, посвященная Дню Российской молодежи. Спортивные конкурсы, игровой квест. Дворовая площадка у подростково-молодежного клуба «100%», ул. Шмаковская, 7. 11.00. Информация по тел. 32-10-60. Шамасова Жанна Александровна.

Железнодорожный район. «В гостях у Светофора». Игровая познавательная программа для детей жилмассива младшего школьного возраста по изучению правил безопасного поведения на улице. Площадь Железнодорожного района, ул. Карла Маркса, 111. 11.00. Информация по тел. 33-38-48. Коваленко Елена Васильевна.

29 июня

Коллегия управления образования по вопросу «Профессиональный стандарт руководителя, педагога – инструмент повышения качества образовательного процесса». Гимназия № 6, ул. Ленинградская, 79. 10.00. Информация по тел. 8 914 544 94 47. Асланян Армэн Людвигович.

Центральный район. Объезд частного сектора на предмет осмотра санитарного состояния. Территория района. 14.30. Информация по тел. 40-89-23. Волков Роман Евгеньевич.

Железнодорожный район. Конкурсная игра-путешествие «В страну Фантазия». Театрализованное представление для детей жилмассива младшего и среднего школьного возраста, конкурсно-игровая программа по станциям. Досуговое отделение центра работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 11.00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.

30 июня

Образовательный форум фестиваля бизнес- и социально-экономических проектов учащихся общеобразовательных учреждений «Хабаровск. НАШ»:

- открытие форума, торжественная линейка. Площадь перед администрацией города, ул. Карла Маркса, 66. 09.30;

- работа площадки «Научная ассоциация школьников «Хабаровск. НАШ» с презентацией лучших проектов-победителей; открытый диалог с представителями власти; спортивные соревнования «Старт чемпионов», мастер-классы «Как стать успешным», «Лаборатория креатива»; встреча с представителями бизнес-сообществ и предпринимателями. Центр «Созвездие», пос. Переяславка-2, район им. Лазо. 19.00. Информация по тел. 40-90-77. Лопащук Галина Викторовна.

Кировский район. Информационная встреча с жителями частного сектора по вопросам благоустройства и санитарного содержания прилегающих территорий к домовладениям. Жилмассив, ул. Сучанская, 14. 17.00. Информация по тел. 41-95-31. Кавигонд Александр Викторович.

Индустриальный район. Игровая программа «Праздник двора». Жилмассив, ул. Ворошилова, 57, 59, 60. 12.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Железнодорожный район. «Живая планета». Спортивно-игровая программа для детей всех возрастных категорий. Соревнования среди дворовых команд. Спортивная площадка, ул. Геодезическая, 4/2. 16.00. Информация по тел. 40-82-91. Матющенко Инга Алексеевна.

1 июля

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Острые кишечные инфекции». От входа в краевой музей имени Н.И. Гродекова. 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Кировский район. Первый тур чемпионата Кировского района по шахматам. Городской шахматный клуб, ул. Лермонтова, 7. 15.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.

2 июля

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.