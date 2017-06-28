В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 29 июня 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
29 июня
Коллегия управления образования по вопросу «Профессиональный стандарт руководителя, педагога – инструмент повышения качества образовательного процесса». Гимназия № 6, ул. Ленинградская, 79. 10.00. Информация по тел. 8 914 544 94 47. Асланян Армэн Людвигович.
Центральный район. Объезд частного сектора на предмет осмотра санитарного состояния. Территория района. 14.30. Информация по тел. 40-89-23. Волков Роман Евгеньевич.
Железнодорожный район. Конкурсная игра-путешествие «В страну Фантазия». Театрализованное представление для детей жилмассива младшего и среднего школьного возраста, конкурсно-игровая программа по станциям. Досуговое отделение центра работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 11.00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.
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