C 21 декабря вступили в силу некоторые изменения, внесённые в главу Х «Банкротство граждан» Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Так, в случае, если затрагиваются права несовершеннолетнего лица или лица, признанного судом недееспособным, к рассмотрению дела арбитражный суд будет привлекать орган опеки и попечительства, законных представителей вышеуказанных лиц.
«Изменения внесены для защиты социальных прав граждан. Раньше орган опеки и попечительства привлекался к рассмотрению дела только при реструктуризации долгов. Также в процедуре банкротства теперь имеют право принимать участие наследники, которые с момента принятия наследства приобретают права и обязанности должника, в том числе, и право, подать заявление о банкротстве», – рассказала начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Хабаровскому краю Елена Горб. «Хабаровский край сегодня».
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