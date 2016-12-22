Антиколлекторский закон не защитит должников

Взыскатели вооружают кредитные организации методами, которые позволят практически нейтрализовать строгие требования так называемого антиколлекторского закона (230-ФЗ), который вступает в силу с 1 января 2017 года.

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) подготовила рекомендации для банков и микрофинансовых организаций, как скорректировать договоры кредитования и займа, чтобы обойти ограничения, содержащиеся в законе. Главный совет — заранее подписать с клиентами дополнительные соглашения, позволяющие коллекторам в случае просрочки общаться с ними по собственному усмотрению. Юристы отмечают, что рекомендации составлены с соблюдением всех норм закона, однако люди в итоге будут поставлены перед выбором — либо подписывать предложенные документы, либо остаться без кредита.

Антиколлекторский закон был принят летом 2016 года для того, чтобы строго регламентировать взаимодействие взыскателей и должников. Необходимость в документе возникла в связи с громкими скандалами, когда люди оказывались пострадавшими от действий коллекторов — правда, по большей части «черных». Однако, как показали разработанные НАПКА рекомендации, фактически все ограничения нового закона можно нейтрализовать, причем законным же способом.

Руководитель юридического комитета ассоциации Алена Святышева в рекомендательном письме (есть у «Известий») указывает, что «ограничения, которые накладывает на права кредиторов новый закон, банки и МФО в какой-то мере могут скорректировать, внеся дополнения в договоры кредитования и займа». НАПКА подготовила рекомендации кредиторам о том, как не только соответствовать новому закону, но и минимизировать потери от него, отмечает юрист.

Что же советует коллекторская ассоциация банкам и МФО? В первую очередь изменения касаются того, какие соглашения необходимо заключить с заемщиком. В частности, закон предусматривает два вида подобных соглашений. Первое касается способов взаимодействия с должником, не предусмотренных 230-ФЗ. Второе — частоты взаимодействия с ним, которая отличается от предусмотренной в законе.

Документ определяет несколько способов взаимодействия с заемщиком — личные встречи, письменные переговоры и отправка различных сообщений. Причем все они жестко регламентированы по частоте и времени. Однако после заключения дополнительных письменных соглашений, в которых будут указаны способы и частота взаимодействия, выгодные стороне кредитора, многие ограничения будут нейтрализованы.

Также ассоциация предлагает банкам и МФО для расширения норм закона воспользоваться еще одной возможностью — получить два дополнительных письменных согласия заемщиков: на взаимодействие с третьими лицами и передачу информации третьим лицам. В первом случае речь идет о наиболее болезненном моменте — общении коллекторов с родственниками, знакомыми и коллегами должников. По закону заемщик может как полностью отказаться от взаимодействия со взыскателями, так и запретить им общаться со своими близкими.

Еще один нюанс, на который обращают внимание юристы НАПКА, касается момента заключения договора. Как отмечает Алена Святышева, при толковании закона существует множество пробелов — например, когда заключать дополнительные соглашения. С одной стороны, норматив позволяет подписывать подобные документы с должником, с другой — в законе не содержится само определение должника. Поэтому, делают вывод в ассоциации, получать согласие после возникновения просрочки не имеет смысла — такой человек будет всячески уклоняться от взаимодействия со взыскателями.

«Теоретически такие соглашения можно начать заключать уже сейчас», — указывается в рекомендациях НАПКА.

При этом юристы ассоциации считают, что в дальнейшем вопрос можно будет решить внесением изменений в законодательство или в ходе судебной практики.

Сторонние юристы полагают, что на практике это будет означать одно — перед заключением кредитного договора заемщику предложат подписать дополнительные бумаги и если он откажется, то вряд ли получит деньги.

— Закон действительно дает возможность заключать соглашения по дополнительным условиям взаимоотношений должников и коллекторов. Соответственно, само по себе их заключение не может быть признано незаконным. Но при этом очевидно, что у заемщиков выбор невелик — либо получать кредит на условиях банка (в том числе регулирующих отношения с заемщиком в случае дефолта), либо не получать вовсе, — комментирует юрист московского офиса юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов.

При этом закон предполагает возможность отказа от соглашения, что также не нравится коллекторам. «Очевидно, что недобросовестные должники будут всячески отказываться от взаимодействия с кредиторами. Данные возможности являются злоупотреблением правом должников. Соглашение — это волеизъявление двух лиц, и когда одно из них в одностороннем порядке может просто отказаться от него, это противоречит гражданскому праву», — отмечает Алена Святышева.

С ней соглашаются и представители банковского сообщества. Так, по словам представителя кредитной организации из топ-50, пожелавшего остаться неназванным, новые поправки в закон защищают прежде всего людей, которые нарушили закон. Подобное регулирование рынка ставит кредиторов и коллекторов в затруднительное положение.

— Такая ситуация вредна для развития цивилизованного рынка, поэтому я считаю, что рекомендации НАПКА логически вытекают из поправок, вступающих в силу с 1 января. Эти рекомендации, очевидно, могут иметь практическое применение, — заявил собеседник.

Важно отметить, что коллекторы в какой-то степени всё же защищены законом. Так, заявление об отказе от взаимодействия должник сможет подать не ранее чем через четыре месяца после возникновения просрочки. Кроме того, клиенты банков априори являются слабой стороной договора, поскольку не обладают достаточными финансовыми и юридическими знаниями. Вполне возможно, что заемщики или должники не будут знать о своем праве отказаться от общения с взыскателями, поскольку многие физлица до сих пор подписывают бумаги, не глядя на их содержание, отмечает партнер адвокатского бюро «А2» Михаил Александров.

— Это может быть минусом для клиента, потому что если дело дойдет до суда, то ему могут вменить подписание соглашения и неисполнение договора в целом, — заключает он.

Михаил Александров также считает, что последние нормы закона дают весьма широкий простор для толкования и применение новелл на первых порах будет неоднозначным. В связи с этим юрист выразил мнение, что с января 2017-го процесс взаимодействия между банками, их заемщиками и коллекторами несильно изменится по сравнению с нынешней ситуацией. Представитель ВТБ24 в разговоре с «Известиями» добавил, что для ответственных должников, которые в случае возникновения финансовых затруднений не пытаются «уйти от проблемы», а обращаются в банк, принципиально ничего не поменяется — кредитные организации будут помогать им найти варианты урегулирования задолженности внесудебно и с минимальными потерями. Представитель Центробанка сообщил «Известиям», что рекомендации НАПКА в ЦБ пока не поступали. izvestia.ru