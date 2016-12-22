Об этом сообщил депутат Государственной Думы ФС РФ от Хабаровского края Борис Гладких. - Продлена на 2017 год программа «Земский доктор», которая предусматривает выплату компенсаций медицинским работникам, осуществляющим свою деятельность в сельской местности.
Также было принято решение о выплате 5 тысяч рублей всем категориям пенсионеров. Важнейшее достижение – восстановление с 2017 года полноценной индексации пенсий неработающим пенсионерам, с 1 февраля будут индексироваться ежемесячные денежные выплаты, - рассказал Борис Гладких. ИА «Хабаровский край сегодня»
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