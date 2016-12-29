Пятая часть работающих России ушла в тень

По данным ВНИИ труда Минтруда России, в III квартале 2016 года доля занятых в неформальном секторе составила 22,3% от количества всех работающих граждан. Это на 2% больше, чем было в конце 2015 года, и на 5% — чем в конце 2014-го.

В то же время уже два года во всех регионах страны работают комиссии по снижению неформальной занятости. ВНИИ труда выявил, что некоторые работодатели не являются на заседания этих комиссий и не предоставляют им сведений о трудовых договорах. Сами предприниматели говорят, что не видят смысла в подобном сотрудничестве и единственная возможность для них выйти из тени — снижение налоговой нагрузки. В то же время, по данным социологов, количество россиян, которые положительно относятся к теневой занятости, тоже растет.

Эксперты ВНИИ труда выяснили, что в 2015 году больше всего неформальных работников было в сельском хозяйстве (55% от общей численности занятых по этому виду деятельности). Большая часть из них — трудятся на личных подсобных хозяйствах. В оптовой и розничной торговле доля неформального сектора составляла 37%, и именно за счет таких работников росло общее количество занятых в этой отрасли.

В статистику неформального сектора входят данные о людях, которые официально не оформили отношения с работодателем, получают часть зарплаты в конверте, а также предприниматели без образования юридического лица ИП, фрилансеры и фермеры. izvestia.ru