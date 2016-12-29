Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что к 2018 году доля производства Россией общего количества жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов достигнет 90%.
Отмечается, что ранее планировалось достичь подобных показателей к 2020 году, однако уже в ноябре 2016 года доля отечественных препаратов на российском рынке составила 76%.
«Мы начали заниматься этой отраслью еще в конце 2007 года и продолжили активно с 2009 года. По результатам ноября этого года мы вышли на показатель более 76% по списку жизненно важных лекарственных препаратов российского производства… Мы исходим из того, что к 2018 году мы должны достичь 90% от списка ЖНВЛП, что абсолютно реально», — отметил министр.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что валокордин давно не является эффективным лекарством. «Известия»
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