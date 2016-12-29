В войсках больше не будет «офицеров-сержантов»

Минобороны избавилось от всех так называемых офицеров-сержантов офицеров, назначенных на должности сержантов и старшин. Такая ситуация возникла в ходе объявленного экс-министром обороны Анатолием Сердюковым «перехода вооруженных сил на новый облик». Из-за сокращения армии офицерам предлагали либо уволиться в запас, либо занять несоответствующие их образованию должности.

В ходе военной реформы 2008 – 2012 годов бывшим руководством военного ведомства было принято решение о лавинообразном сокращении офицерских должностей. За год (с 2009 по 2010) их количество сократилось с 335 тыс. до 150 тыс. Из-за этого части младших офицеров, в основном выпускникам военных вузов, было предложено либо уволиться в запас, либо занять вакантные должности сержантов командиров отделений, заместителей командиров взводов, командиров боевых машин. Были уникальные случаи, когда офицеры становились простыми стрелками или пулеметчиками. Также были упразднены звания прапорщиков и мичманов. Их обязанности планировалось переложить на сержантов-контрактников, однако последних в достаточном количестве не оказалось, и на их должности также стали назначать офицеров.

В пик реформ Анатолия Сердюкова в статусе «офицеров-сержантов» было около 10 тыс. человек. Со сменой руководства Минобороны их количество неуклонно снижалось, и сейчас Минобороны должно переназначить с сержантских и старшинских должностей менее тысячи военнослужащих. izvestia.ru