России нужно быть готовой к отключению от мирового интернета

Советник президента России по интернету Герман Клименко заявил, что стране нужно быть готовой к отключению от мирового интернета. «Наши западные партнеры отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft. Равно как и владельцы доменов, проживающие в Крыму, потеряли то, что наработали», – рассказал Клименко.

По его словам, Россия должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета. Как отметил советник президента, высока вероятность «тектонических сдвигов» в отношениях с Западом в сторону ухудшения. Поэтому, пояснил Клименко, стоит задача отрегулировать отечественный сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев.

«Важно, чтобы в России продолжала работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети», – сказал советник президента и добавил, что регулирования обычных пользователей закон о регулировании рунета не затрагивает.

Кроме того, Клименко рекомендовал россиянам учиться на программистов, а не на банкиров или юристов. Он сообщил, что на данный момент все больше места в жизни занимает сфера высоких технологий, затем придет интернет вещей, после него обязательно придет что-то другое.

«Профессия программиста уже стала одной из самых высокооплачиваемых и одной из самых перспективных», – заявил советник президента. Вместе с тем, по его словам, если у человека есть талант в конкретной сфере, к примеру, в юридической, то нужно развиваться в ней.

Ранее Клименко рассказал о введении электронных паспортов для граждан страны в 2017 году. gazeta.ru