Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстрой), сообщает сайт Кремля. Согласно документу, Спецстрой упразднен в целях совершенствования системы государственного управления. В соответствии с указом функции упраздненного Спецстроя переданы Министерству обороны России.
Напомним, президент Владимир Путин принял решение упразднить Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой) в середине ноября. Как сообщал «Коммерсант», поводом для ликвидации стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУПов.
Все функции по строительству объектов, обеспечивающих обороноспособность страны, будут замкнуты напрямую на Минобороны, которому достанутся активы агентства. Новая конфигурация должна заработать в середине 2017 года. ИА «Хабаровский край сегодня»
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