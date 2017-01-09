В РФ ввели новые штрафы за неуплату налогов

Новые штрафы за неуплату налогов появятся в России. Согласно специальной форме сообщения, утвержденной приказом ФНС еще в 2014 году, граждане, обладающие собственностью в виде транспорта, земли, имущества должны будут выплатить штраф в размере 20% от не уплаченной суммы налога.

"Сообщение о наличии собственности можно представить в любую налоговую инспекцию лично (или через представителя), либо направить по почте заказным письмом, либо передать в электронной форме по Интернету", - отмечается в материале статьи. ПРАЙМ