Новые штрафы за неуплату налогов появятся в России. Согласно специальной форме сообщения, утвержденной приказом ФНС еще в 2014 году, граждане, обладающие собственностью в виде транспорта, земли, имущества должны будут выплатить штраф в размере 20% от не уплаченной суммы налога.
"Сообщение о наличии собственности можно представить в любую налоговую инспекцию лично (или через представителя), либо направить по почте заказным письмом, либо передать в электронной форме по Интернету", - отмечается в материале статьи. ПРАЙМ
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