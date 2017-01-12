Обучающихся онлайн россиян стало в 2 раза больше

В 2016 году число россиян, участвующих в образовательных онлайн-курсах на отечественных и зарубежных платформах, увеличилось в два раза по сравнению с предыдущим годом и достигло 1 млн человек. По данным доклада компаний Coursera, «Открытое образование» и «Лекториум», жители центральной России чаще выбирали IT-направление, Сибири и Урала — программирование, астрономию и маркетинг.

В 2017 году эксперты прогнозируют дальнейший рост открытых курсов, который может привести к «колоссальному кадровому голоду на рынке онлайн-образования». Первый совместный аналитический доклад составили крупнейшие на российском рынке онлайн-образования компании Coursera, «Открытое образование» и «Лекториум». В 2016 году число россиян, выбравших хотя бы один образовательный курс на одной из платформ, достигло 1 млн человек. Это в два раза больше, чем в 2015 году.

Основную часть обучающихся онлайн составляют люди, уже имеющие высшее образование. Авторы отчета указывают на распределение образовательных интересов россиян в зависимости от территории. Так, жители центральной части России чаще выбирали курсы, связанные с IT-обработкой данных, машинным обучением, бизнесом, искусством и личной эффективностью, а в Сибири и на Урале самыми популярными стали онлайн-курсы по программированию, межкультурным коммуникациям, астрономии и маркетингу.

Доля студентов, проходящих курсы в онлайн-режиме, также растет, отмечают составители. Значительный рост сегмента российской студенческой аудитории произошел на платформе Coursera: за год она увеличилась на 50%. «Для нынешних бакалавров и магистров образование становится осознанной инвестицией, а вузы находят рабочие модели использования онлайн-курсов»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе национальной платформы открытого образования, запущенной Минобрнауки в сентябре 2015 года. Как следует из доклада, в 2017 году онлайн-образование в России продолжит расширяться.

«Начнется постепенная замена бумажных документов об обучении на цифровые портфолио. Будут развиваться формы совместной работы обучающихся, в том числе интерактивные занятия в виртуальных средах»,— отмечает заместитель проректора по образовательным технологиям Уральского федерального университета Василий Третьяков. ИА «Хабаровский край сегодня»