Промышленное производство в России вырастет в 2017 г. на 2%

Настоящее экономическое восстановление в России, согласно всем прогнозам, начнется в 2017 г. Минпромторг же ожидает рост промышленного производства на уровне 2%. При этом показатели будут расти в большинстве отраслей российского промышленного производства. Об этом заявил заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков.

По его словам, в нынешнем году стоит ожидать ускорения роста, который возможен при отсутствии внешних шоков. Такой сценарий предполагает, что темпы роста могут составить 1,6-2%, но даже верхняя граница является вполне реальной, сказал он в интервью «Известиям».

Ожидается, что самые сильные результаты покажут химическая и текстильная промышленность, где рост составит не менее 4%.

Что касается химической промышленности, то здесь наблюдается большой объем инвестиций в последние годы, рост производственных мощностей, а также успешная реализация политики импортозамещения.

Легкая промышленность, включая текстильную, долгое время переживала затяжной кризис, поэтому сейчас рост, судя по всему, обеспечен эффектом низкой базы.

Также сильный рост ожидается в сфере производства товаров длительного пользования, транспортных средств и стройматериалов, поскольку восстанавливается спрос на подобные товары.

Согласно опросу Reuters, аналитики ожидают роста ВВП РФ в 2017 г. на уровне 1,2%. При этом инфляция составит всего 4,9%, а реальные зарплаты вырастут на 1,8%. ktovkurse.com