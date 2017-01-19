Минфин отверг проект антитабачной концепции Минздрава

Министерство финансов России не поддержало подготовленный Минздравом проект концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы. Причиной стало несогласие с предложенным повышением ставок акцизов на сигареты и дополнительными налогами.

Как считают в ведомстве, такая мера может привести к росту нелегального оборота табачной продукции, в первую очередь из государств — членов ЕАЭС, поскольку таможенный контроль отсутствует. Также, как отмечается, в проекте концепции нет ссылки на официальный документ Всемирной организации здравоохранения, «в котором содержится рекомендация увеличить долю акциза в цене табачных изделий до 70 процентов розничной цены».

«Стремление к достижению данного показателя может стимулировать занижение цен на табачную продукцию. В связи с этим, по мнению Минфина России, данный показатель из проекта концепции следует также исключить», — прокомментировали в ведомстве. Ранее предложенную Минздравом концепцию раскритиковали в Минпромторге и ряде иных ведомств. Таким образом, как отмечает издание, Минздрав пока не сможет представить документ в правительство на утверждение.

Проект концепции госполитики противодействия табакокурению предусматривает поэтапное увеличение налога на табачные изделия, повышение акцизов до среднеевропейского уровня и введение экологического налога на сигареты. Один из пунктов документа — запрет на продажу табака родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Он может начать действовать в 2033 году. lenta.ru