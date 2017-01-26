Войска воздушно-космической обороны завершили в конце прошлого года развертывание первой очереди единого радиолокационного поля системы раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН). В систему вошли не только специализированные радиолокационные станции ПРН типа «Воронеж», «Дарьял», «Днепр», «Волга», но и модернизированная станция «Дон» (в зоне своей ответственности).
Ранее она использовалась исключительно для наведения противоракет. Поле радаров СПРН обеспечивает контроль за ракетными пусками вокруг России в радиусе 6 тыс. км. В Воздушно-космических силах России «Известиям» рассказали, что работы по созданию единого поля предупреждения о ракетном нападении завершили в прошлом году. Но пока в системе не реализованы все заложенные возможности. Это произойдет, когда в эксплуатацию введут объекты предупреждения о ракетном нападении в Заполярье.
— Единое радиолокационное поле вокруг России полностью восстановлено, — рассказал «Известиям» командир 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Чебурин.
Российская система предупреждения о ракетном нападении состоит из трех элементов. Космические спутники обнаруживают старт баллистических ракет. Наземные станции раннего предупреждения о ракетном нападении «Дарьял», «Днепр» и «Воронеж» рассчитывают траекторию и направление удара. Расположенная в подмосковном Софрино РЛС «Дон-2Н» получает данные и наводит противоракеты. izvestia.ru
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