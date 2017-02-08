Продовольственные карточки для нуждающихся планирует запустить Минпромторг до конца года

Минпромторг рассчитывает в этом году запустить программу адресной продовольственной помощи. Речь идет о стратегии, разработанной еще осенью 2015 года. Она предполагает поддержку нуждающихся граждан, которым на специальные карты будут перечисляться баллы или бонусы. На них можно будет покупать продукты российского производства: овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, а также семена и саженцы.

Глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что система не является накопительной, и люди, получившие «эквиваленты денежных средств», будут обязаны их потратить. «Программа рассчитана на то, чтоб потребитель обязательно израсходовал средства, которые ему предоставляются. Если в течение месяца ты не потратил эти деньги, они сгорают», — объяснил Денис Мантуров. По его словам, эта программа позволит малоимущим приобретать здоровое питание и таким образом поддерживать промышленников, занятых в агропромышленном секторе.

Программа получила поддержку Минэкономразвития, Минпромторг доработает ее с Министерством финансов, добавил Мантуров. Ранее Минпромторг оценивал запуск программы на уровне 140 млрд рублей. ИА «Хабаровский край сегодня»