Импорт продуктов в РФ из дальнего зарубежья в 2016 году упал на 9%

Россия по итогам 2016 года резко снизила импорт продуктов из дальнего зарубежья в натуральном выражении на 9,1%, сообщает anrt.info со ссылкой на данные таможенной статистики. При этом в денежном выражении падение импорта из стран дальнего зарубежья составило 8,1%.

Доля продуктов в общей структуре импорта на территорию России из дальнего зарубежья снизилась до 12,5% с 13,7% годом ранее.

На этом фоне физический импорт продовольствия из стран постсоветского пространства, по данным таможенников, немного подрос — на 2,2%.

Из дальнего зарубежья Россия в основном сокращала поставки мяса, сыров и творога, а также рыбы. Рост из СНГ был обеспечен преимущественно молочной продукцией — сырами, творогом и сливочным маслом. izvestia.ru