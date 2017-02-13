Закон о бессрочной приватизации жилья принят Госдумой

Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении закон о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в России. По действующему законодательству бесплатная приватизация должна была бы закончиться 1 марта текущего года.

Законопроект исключает из законодательства нормы, которыми предусматривается ограничение срока бесплатной приватизации жилья. Таким образом, граждане, имеющие право на бесплатную приватизацию жилья, смогут воспользоваться им без ограничения срока.

При принятии этого законопроекта в первом чтении законопроект предлагал продлить бесплатную приватизацию до 2020 года только для отдельных категорий граждан - для крымчан, для граждан, подлежащих переселению из аварийных домов, для детей-сирот. interfax.ru