Минпромторг предлагает разрешить торговлю алкоголем на расстоянии 50 м от образовательных и медицинских учреждений. Сейчас в отдельных субъектах Федерации установлены большие запретные радиусы, препятствующие, по мнению ведомства, развитию торговли. Предложенная министерством мера станет одним из шагов по борьбе с нелегальным алкоголем, уверены чиновники. Разногласия могут возникнуть лишь с Минздравом, который называет самой эффективной мерой борьбы с алкоголем — сокращение количества точек его продажи.
В Минпромторге подготовили проект соответствующего постановления правительства (копия есть в распоряжении «Известий»). Речь идет об определении максимального расстояния от медицинских и учебных учреждений в 50 м, но в зависимости от типа здания радиусы колеблются и могут составлять 10 м.
Согласно ст.16 закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…», продажи алкоголя запрещены в детских, образовательных, медицинских организациях, на культурных, спортивных, военных объектах, рынках, вокзалах, в аэропортах, в местах массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности. А также на прилегающих к ним территориям. izvestia.ru
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