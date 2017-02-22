Чиновники хотят повысить налоговую нагрузку на население

Минфин, а также Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина обсуждают варианты налогового маневра правительства, оплатить которые придется населению. Экономисты сходятся во мнении, что нагрузку на население можно повышать

Предполагается, что ставка НДФЛ может вырасти, остаться единой, но фактически стать прогрессивной, так как может быть введен не облагаемый налогом минимальный доход. Обсуждаемые маневры в разных конструкциях могут также привести к снижению страховых взносов и росту НДС, пишет издание.

Комбинация изменения налоговой нагрузки по НДФЛ, взносам и НДС обсуждается на совещаниях в правительстве с осени. В Минфине, например, обсуждалось повышение НДФЛ до 15%, из которых 6-8 процентных пунктов требуется направлять в федеральный бюджет. Оно могло бы компенсироваться снижением нагрузки на работодателей, с 30 до 21% ставки страховых взносов. По словам федерального чиновника, ведомство, которое выступает против увеличения общей нагрузки, будет смотреть, насколько политически различные варианты реализуемы, а окончательные предложения еще не сформированы.

Минэкономразвития предлагает повысить НДФЛ до 15% и ввести вычет, а также сделать НДС равным 21% (сейчас 18%) и страховые взносы - тоже 21%. Повышение ставки НДФЛ до 17% с предоставлением вычета (или всем, или беднейшим гражданам) на уровень прожиточного минимума прорабатывалось и обсуждалось на площадке Центра стратегических разработок. Эксперты сочли, что такой вариант был бы нейтрален для бюджетной системы.

По словам одного чиновника, пока идет ведомственная и экспертная дискуссия, и ни в правительстве, ни у президента маневры со взносами, НДС и НДФЛ не обсуждались. По мнению первого вице-премьера Игоря Шувалова, в случае принятия решения перенастройка налоговой конструкции произойдет в 2018 году. finanz.ru