Получение российского гражданства упростят

Упрощенный порядок получения российского гражданства распространят на тех, кто родился в России или имеет предков, появившихся на свет в границах РФ. Они смогут получить вид на жительство без документального подтверждения об отказе от гражданства другого государства.

После 17 марта он будет рассмотрен на заседании профильного комитета по государственному строительству и законодательству. Предлагаются изменения в федеральные законы «О гражданстве РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Как рассказали в комитете по делам национальностей, с большой долей вероятности инициатива будет поддержана. Комитет по госстроительству (профильный) пока собирает отзывы, после чего планируется вынести обсуждение проекта на ближайшее заседание. 6 марта Совет Госдумы принял решение включить его в программу законопроектной работы палаты.

По словам автора инициативы, поправки разработаны в целях исполнения поручения президента от 12 декабря 2012 года. Глава государства распорядился разработать ускоренный порядок предоставления российского гражданства носителям русского языка и русской культуры, «прямым потомкам тех, кто родился и в Российской империи, и в Советском Союзе, тем, кто хочет переехать на постоянное жительство в нашу страну и, соответственно, отказаться от своего сегодняшнего гражданства».

Согласно действующему законодательству, получить гражданство по ускоренной процедуре могут только те, кто сам или чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее проживали на территории РФ (либо ранее относившейся к Российской империи или СССР). Автор законопроекта предлагает дать это право и тем, кто родился в России или имеет родственников по прямой восходящей линии, также родившихся в нынешних границах Российской Федерации. Соответствующим образом предлагается поправить определение «носитель русского языка», данное в ФЗ «О гражданстве РФ».

— Документально подтвердить постоянное проживание значительно труднее, чем рождение. Свидетельства о рождении, как правило, хранятся в семье и в архивах ЗАГС, и их найти легче, чем подтвердить факт постоянного проживания в архивах жилищно-коммунальных служб, — объяснил Константин Затулин.

Также предлагается дать носителям языка право на получение вида на жительство без заявления об отказе от иного гражданства. Сейчас закон предписывает, чтобы носители русского языка предоставляли документ «полномочного органа иностранного государства», удостоверяющий выход из другого гражданства. Тогда как другим иностранным гражданам достаточно письменно заявить о своем отказе от имеющегося у них гражданства.

По данным Главного управления МВД России по миграции, за два последних года из тысячи носителей русского языка, имеющих гражданство Украины, только 24 человека получили российское гражданство. Такая же проблема существует в Прибалтике. ИА «Хабаровский край сегодня»