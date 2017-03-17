Пенсионный капитал будут выплачивать пожизненно

Некоторые россияне не смогут воспользоваться накоплениями, которые будут сделаны в рамках новой пенсионной реформы Центробанка и Минфина. В концепции законопроекта по формированию индивидуального пенсионного капитала (ИПК) указывается, что выплаты по этой части будут пожизненными — они будут осуществляться с учетом возраста дожития, который установлен в 20 лет.

При этом у мужчин предполагаемый возраст дожития составляет 16 лет, а у женщин более 25 лет. Разницу нужно учесть при дальнейшей подготовке реформы, уверены участники рынка.

Как следует из концепции законопроекта (есть в распоряжении «Известий»), предполагается, что выплаты по ИПК будут бессрочными. При этом в документе указывается, что взаимоотношения между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и застрахованными лицами будут формироваться в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

«Договоры негосударственного пенсионного обеспечения должны предусматривать выплату пенсий до исчерпания средств на именном счете участника, но не менее пяти лет, или пожизненно», — отмечается в концепции законопроекта.



Однако в рамках НПО человек сам может выбрать схему, по которой будут осуществлены выплаты. В частности, он сам может решить, когда и в какой период он будет получать накопленные на его счету деньги. В случае с ИПК Минфин предлагает только один вид пенсионных выплат — пожизненные. То есть в добровольном, как это анонсируется, страховании выбора не остается.

— Выплаты по ИПК будут осуществляться параллельно с существующими накоплениями, при их наличии и по тем же правилам, — пояснили «Известиям» в пресс-службе финансового ведомства.

И указали, что при расчете пожизненной выплаты будут производиться соответствующие актуарные расчеты. Основываются они на периоде дожития, который составляет 20 лет, а в 2021 году может достичь 21,5 года. При этом сейчас, по данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, достигших 60 лет, — 16 лет, женщин, достигших 55 лет, — более 25,5 года.

— Сейчас накопительная пенсия одинакова по периоду выплаты и для мужчин, и для женщин, несмотря на то что продолжительность жизни у них разная. Если пенсии будут выплачиваться гражданам на основании индивидуального пенсионного договора, как будет в случае ИПК, такие различия должны учитываться, — уверен исполнительный директор НПФ «САФМАР» Евгений Якушев.

По его мнению, продолжительность выплат должна базироваться на актуарных расчетах с учетом разного для мужчин и женщин периода дожития. Сейчас пожизненный вид выплат совершенно невыгоден для представителей сильного пола, но выгоден для дам.

Кроме того, в концепции законопроекта предусмотрен срочный вид выплат при недостаточности пенсионных накоплений. Это тоже калька с уже существующей системы. В соответствии с так называемым «выплатным законом» «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»), если накопления составляют менее 5%, то гражданин получает эти средства в виде единовременной выплаты.

В 2022 году начнутся массовые выплаты пенсионных накоплений, когда на пенсию начнут выходить люди 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели выплачивали 6% в накопительную часть. По оценке Минтруда, в 2020-е годы накопительная часть составит у многих застрахованных всего 3% от общего размера пенсии.

По предварительным оценкам Минтруда, за период с 1 января 2022 по 1 января 2031 года единовременную выплату средств пенсионных накоплений получат 8,83 млн человек. Если механизм ИПК заработает с 2019 года, как планируют авторы новой пенсионной реформы, то к 2022 году люди просто не успеют накопить достаточно средств для пожизненной выплаты, полагает советник президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Валерий Виноградов. Он уверен, что должно пройти достаточно много лет, чтобы добавка к пенсии по ИПК могла стать пожизненной.

— Думаю, что в достаточно долгосрочной перспективе эти средства будут выплачиваться в качестве единовременной выплаты, — предполагает эксперт.

Кроме того, как и обещали изначально авторы новой пенсионной реформы, в концепции законопроекта обозначена возможность досрочных выплат (изъятие части средств при наличии определенных обстоятельств — болезнь, потеря кормильца и т.п.). Однако такое изъятие чревато тем, что средства будут облагаться НДФЛ (налог на доходы физических лиц), следует из документа Минфина.

Участники пенсионного рынка полагают, что в пожизненном виде выплат есть риски и для НПФ.

— Основной риск заключается в том, что из-за использования единых подходов к расчету размера накопительной пенсии по ОПС (обязательное пенсионное страхование) формируется актуарный дефицит, когда размер активов фонда на выплату пенсий меньше, чем размер его обязательств по выплате пенсий. При создании системы ИПК нужно постараться избежать этого риска, — считает Евгений Якушев.



В Минфине, как сообщила пресс-служба ведомства, рисков для НПФ именно в связи с использованием актуарных расчетов не видят.

Минтруд, ПФР и Центробанк не стали комментировать тему пожизненных выплат ИПК. izvestia.ru