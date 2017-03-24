Госдума планирует увеличить призывной возраст до 30 лет

Государственная дума РФ планирует планирует изменить законы, регулирующие призыв россиян на военную службу, а также максимальный возраст призывников. Об этом сообщил председатель комитета по обороне.

Депутаты предложили повысить возрастную планку до 30 лет. Это объясняется тем, что в настоящее время в России огромное количество уклонистов. Реформа должна сделать их незаинтересованными в уклонении от военной службы. Также в Госдуме планируют обсудить вопрос юридической ответственности уклонения от получения повестки. vse42.ru